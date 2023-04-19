«Пер против системы»: оккупант пожаловался, что оказался в плену у своих же — видео 19 апреля, 16:52 Наивный оккупант потребовал завести уголовные дела против своего командования (Фото:Скриншот видео t.me/Donbas_Operativniy)

Российский оккупант, оказавшись в яме для провинившихся солдат, решил пожаловаться в минобороны РФ, наивно полагая, что это поможет ему избежать ответственности и заодно отомстить своим обидчикам.

Для этого он выложил в соцсети видеообращение, в котором призвал завести уголовные дела против руководства ВС РФ.

По словам россиянина, его якобы безосновательно обвинили в нападении на командира взвода и употреблении наркотиков, пригрозив посадить на шесть лет, поскольку он «прет против системы» и «очень много знает», в частности, о масштабных хищениях в армии.

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«По существу могу заявить следующее. Меня содержат в плену свои же — русские. Я — русский. Пришел добровольцем. Прошу помощи минобороны… В зиндане я нахожусь уже третью неделю. Меня не выпускают. Сказали 45 дней будут здесь держать. Либо пока не сдохну», — пожаловался захватчик.