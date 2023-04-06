Как «хробак». Оккупант буквально приполз в плен к украинским военным — видео

6 апреля, 13:05
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Оккупанты пополнили собой обменный фонд (Фото:Скриншот видео small10space/Twitter)

Оккупанты пополнили собой обменный фонд (Фото:Скриншот видео small10space/Twitter)

Украинский плен настолько манит российских захватчиков, что они готовы буквально пресмыкаться, лишь бы сдаться славным бойцам ВСУ.

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Неоспоримым доказательством этого является обнародованное в соцсетях видео с пополнением так называемого обменного фонда новыми солдатами РФ.

На нем видно, как один из россиян, несмотря на какие-то проблемы с ногами, так обрадовался долгожданной встрече с украинскими военнослужащими, что пополз к ним прямо на пузе, как настоящий «хробак».

Видео дня

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Остальным же оккупантам, кричавшим во время боя с Силами обороны «За ВДВ!», повезло намного меньше.

https://twitter.com/small10space/status/1643874321167728640
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Пленные Плен Российские военные Война России против Украины

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