Как «хробак». Оккупант буквально приполз в плен к украинским военным — видео
Оккупанты пополнили собой обменный фонд (Фото:Скриншот видео small10space/Twitter)
Украинский плен настолько манит российских захватчиков, что они готовы буквально пресмыкаться, лишь бы сдаться славным бойцам ВСУ.
Неоспоримым доказательством этого является обнародованное в соцсетях видео с пополнением так называемого обменного фонда новыми солдатами РФ.
На нем видно, как один из россиян, несмотря на какие-то проблемы с ногами, так обрадовался долгожданной встрече с украинскими военнослужащими, что пополз к ним прямо на пузе, как настоящий «хробак».
Остальным же оккупантам, кричавшим во время боя с Силами обороны «За ВДВ!», повезло намного меньше.