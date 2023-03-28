Вспомнил о «более важных» делах. Оккупант бросил раненого сослуживца на произвол судьбы — видео 28 марта, 17:10 Уцелевший оккупант решил не рисковать своей жизнью ради сослуживца (Фото:Скриншот видео herooftheday10/Twitter)

Благодаря разведывательным дронам ВСУ, соцсети регулярно пополняются примерами, которые наглядно демонстрируют реальное отношение российских захватчиков к своим же сослуживцам.

Как правило, раненые военнослужащие сразу же становятся для ВС РФ обузой, которую просто бросают на произвол судьбы, на что неоднократно жаловались сами россияне.

Видео дня

Очередным таким примером стало опубликованное в соцсетях видео, на котором один из оккупантов подрывается на противопехотной мине, а его напарник, даже не удосужился подойти, чтобы проверить состояние товарища.

Вместо того чтобы помочь, перепуганный россиянин сначала спрятался, пытаясь понять, что вообще произошло, а после этого просто сбежал, оставив раненого корчиться от боли.

Когда именно были сняты обнародованные кадры, не уточняется, однако отмечается, что данный случай имел место в районе Бахмута Донецкой области, где основные силы РФ представлены наемниками ЧВК Вагнера.

В то же время действительно ли на видео запечатлены оккупанты из числа бывших заключенных, или же речь идет именно о российских военнослужащих, достоверно не известно.