Вспомнил о «более важных» делах. Оккупант бросил раненого сослуживца на произвол судьбы — видео

28 марта, 17:10
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Уцелевший оккупант решил не рисковать своей жизнью ради сослуживца (Фото:Скриншот видео herooftheday10/Twitter)

Уцелевший оккупант решил не рисковать своей жизнью ради сослуживца (Фото:Скриншот видео herooftheday10/Twitter)

Благодаря разведывательным дронам ВСУ, соцсети регулярно пополняются примерами, которые наглядно демонстрируют реальное отношение российских захватчиков к своим же сослуживцам.

Как правило, раненые военнослужащие сразу же становятся для ВС РФ обузой, которую просто бросают на произвол судьбы, на что неоднократно жаловались сами россияне.

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Очередным таким примером стало опубликованное в соцсетях видео, на котором один из оккупантов подрывается на противопехотной мине, а его напарник, даже не удосужился подойти, чтобы проверить состояние товарища.

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Вместо того чтобы помочь, перепуганный россиянин сначала спрятался, пытаясь понять, что вообще произошло, а после этого просто сбежал, оставив раненого корчиться от боли.

Когда именно были сняты обнародованные кадры, не уточняется, однако отмечается, что данный случай имел место в районе Бахмута Донецкой области, где основные силы РФ представлены наемниками ЧВК Вагнера.

https://twitter.com/herooftheday10/status/1639889499151904768

В то же время действительно ли на видео запечатлены оккупанты из числа бывших заключенных, или же речь идет именно о российских военнослужащих, достоверно не известно.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Раненые Российские военные Война России против Украины

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