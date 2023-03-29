Главный генетик РФ заявил, что до «всемирного потопа» люди жили до 900 лет. Доказательство — Библия 29 марта, 17:02 Наука в голове директора Института общей генетики РАН переплелась с религией (Фото:Скриншот видео Минская духовная академия/YouTube)

Ностальгия кремлевского режима по СССР и попытка его реставрации все глубже погружает российское общество в советскую парадигму, определявшую не только быт людей и политический курс страны, но и даже царившие в ней научные взгляды.

На фоне этого в РФ снова пробудилось множество нездоровых веяний, столь характерных той эпохе.

В частности, в российском научном сообществе вернулись к столь позорному явлению как «лысенковщина», названному в честь академика Трофима Лысенко, который, будучи директором Института генетики, отрицал само существование генов, навязывая стране свою откровенно псевдонаучную систему взглядов.

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Более того, в современной РФ наука каким-то непостижимым образом переплелась с религией, в связи с чем в нее просочилась концепция так называемого «первородного греха».

Так, член-корреспондент РАН, директор Института общей генетики имени Вавилова Александр Кудрявцев утверждает, что когда-то люди якобы были способны доживать до 900 лет, однако все изменилось после «всемирного потопа».

Об этом он заявил, выступая с докладом на пленарном заседании III Международной научно-богословской конференции «Бог — человек — мир».

По словам Кудрявцева, все генетические мутации, вызывающие у человека различные болезни, обусловлены «грехами» его предков «до седьмого колена».

При этом в доказательство своей теории он привел некий график с предположительной продолжительностью жизни библейских персонажей.

Фото: Скриншот видео Минская духовная академия/YouTube

«Бог создал, как мы помним, Адама и Еву… Если бы и дальше было все правильно, человек бы сохранил тот разум, который ему был дан от творения, то все хорошо было бы и сейчас. Но наш праотец впал в первородный грех… Это не голословные заявления. Я говорю про генетику, про геном», — объяснил российский ученый.