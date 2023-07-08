Россиянин залез на крышу храма в Таиланде, подрался со спасателями, а потом спрыгнул вниз и разбился — видео

8 июля, 12:44
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Уговоры спасателей не помогли (Фото:Скриншот видео t.me/kazansky2017)

Уговоры спасателей не помогли (Фото:Скриншот видео t.me/kazansky2017)

Россиянин по имени Кирилл, отдыхавший на таиландском курорте Пхукет, решил напомнить, за что в мире так не любят туристов из РФ.

Для этого он взобрался на крышу главного здания буддийского храмового комплекса Ват Чалонг.

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Об этом сообщили в прокремлевских Telegram-каналах, опубликовав соответствующее видео.

Видео дня

Скриншот с t.me/shot_shot
Фото: Скриншот с t.me/shot_shot

После примерно четырех часов безуспешных уговоров местные спасатели попытались спустить мужчину силой, однако 35-летний отдыхающий оказал им ожесточенное сопротивление.

И когда уже казалось, что хулигана схватили, он все же сумел вырваться — и сразу же прыгнул вниз головой с высоты шестого этажа.

Спасатели на этот случай разместили внизу надувной батут, однако толку от него оказалось мало. В результате полученных травм прыгун скончался.

За последнее время это уже вторая гибель российского туриста на курорте. Буквально месяц назад в египетской Хургаде гражданин РФ стал жертвой акулы. Тот инцидент также попал на видео.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россияне Таиланд Суицид Самоубийство Туристы

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