Российский теннисист опозорился из-за мата и бесстыжего вранья во время матча в Риме — видео

17 мая, 12:50
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Андрей Рублев начал врать, думая, что иностранцы не знают российских матерных выражений (Фото:Скриншот видео taxfreelt/Twitter)

Андрей Рублев начал врать, думая, что иностранцы не знают российских матерных выражений (Фото:Скриншот видео taxfreelt/Twitter)

Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с немцем Янником Ханфманом в Риме продемонстрировал всю суть так называемого «глубинного народа».

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В соцсетях появилось видео, на котором слышно, как россиянин, раздосадованный своей плохой игрой, не стал сдерживать эмоций и после очередного неудачного розыгрыша разразился отборным матом, вероятно, полагая, что иностранцы его не поймут.

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«Та бл*, на*уй, су*а, на*уй!», — начал орать россиянин.

Такое поведение не осталось без внимания судьи, который сделал Рублеву замечание, однако тот, как истинный гражданин РФ, начал бесстыже врать, что ничего такого якобы не говорил.

https://twitter.com/taxfreelt/status/1658554214874861569

Матч завершился победой Ханфмана со счетом 2:1 (7:6, 4:6, 6:3).

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Теннис Россияне Рим Хамство

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