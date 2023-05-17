Российский теннисист опозорился из-за мата и бесстыжего вранья во время матча в Риме — видео 17 мая, 12:50 Андрей Рублев начал врать, думая, что иностранцы не знают российских матерных выражений (Фото:Скриншот видео taxfreelt/Twitter)

Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с немцем Янником Ханфманом в Риме продемонстрировал всю суть так называемого «глубинного народа».

В соцсетях появилось видео, на котором слышно, как россиянин, раздосадованный своей плохой игрой, не стал сдерживать эмоций и после очередного неудачного розыгрыша разразился отборным матом, вероятно, полагая, что иностранцы его не поймут.

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«Та бл*, на*уй, су*а, на*уй!», — начал орать россиянин.

Такое поведение не осталось без внимания судьи, который сделал Рублеву замечание, однако тот, как истинный гражданин РФ, начал бесстыже врать, что ничего такого якобы не говорил.

Матч завершился победой Ханфмана со счетом 2:1 (7:6, 4:6, 6:3).