Танк оккупантов выстрелил в своих же военных. Один из них снял это от первого лица — видео

5 мая, 12:01
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Зачастую, «дружественный огонь» является следствием отсутствия нормальной связи (Фото:Коллаж NV)

Зачастую, «дружественный огонь» является следствием отсутствия нормальной связи (Фото:Коллаж NV)

Из-за отсутствия надлежащей координации между подразделениями ВС РФ российские захватчики нередко ведут огонь по своим же военным.

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Видео с одним из таких примеров опубликовал у себя в соцсетях украинский офицер Анатолий Штефан.

Уникальность обнародованных кадров состоит в том, что сняты они было от первого лица оккупантом, который, собственно, и попал под так называемый «дружественный огонь».

Видео дня

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При этом речь идет не о стрелковом оружии, а о танке, который ударил по своим же позициям с расстояния в несколько десятков метров.

И хотя сам оператор после этого выжил, подобные случаи являются очень показательными, и подсвечивает хронические проблемы российской армии, неспособной наладить нормальную связь между своими войсками.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1654384813887848451
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Российские танки Война России против Украины

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