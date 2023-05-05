Танк оккупантов выстрелил в своих же военных. Один из них снял это от первого лица — видео
Зачастую, «дружественный огонь» является следствием отсутствия нормальной связи (Фото:Коллаж NV)
Из-за отсутствия надлежащей координации между подразделениями ВС РФ российские захватчики нередко ведут огонь по своим же военным.
Видео с одним из таких примеров опубликовал у себя в соцсетях украинский офицер Анатолий Штефан.
Уникальность обнародованных кадров состоит в том, что сняты они было от первого лица оккупантом, который, собственно, и попал под так называемый «дружественный огонь».
При этом речь идет не о стрелковом оружии, а о танке, который ударил по своим же позициям с расстояния в несколько десятков метров.
И хотя сам оператор после этого выжил, подобные случаи являются очень показательными, и подсвечивает хронические проблемы российской армии, неспособной наладить нормальную связь между своими войсками.