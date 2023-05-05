Танк оккупантов выстрелил в своих же военных. Один из них снял это от первого лица — видео 5 мая, 12:01 Зачастую, «дружественный огонь» является следствием отсутствия нормальной связи (Фото:Коллаж NV)

Из-за отсутствия надлежащей координации между подразделениями ВС РФ российские захватчики нередко ведут огонь по своим же военным.

Видео с одним из таких примеров опубликовал у себя в соцсетях украинский офицер Анатолий Штефан.

Уникальность обнародованных кадров состоит в том, что сняты они было от первого лица оккупантом, который, собственно, и попал под так называемый «дружественный огонь».

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При этом речь идет не о стрелковом оружии, а о танке, который ударил по своим же позициям с расстояния в несколько десятков метров.

И хотя сам оператор после этого выжил, подобные случаи являются очень показательными, и подсвечивает хронические проблемы российской армии, неспособной наладить нормальную связь между своими войсками.