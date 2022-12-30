Российский танкист не справился с управлением и пронзил дулом танка дерево — видео

30 декабря, 10:56
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Россиянин не смог справиться с управление танком даже на ровной городской улице (Фото:Коллаж NV)

Россиянин не смог справиться с управление танком даже на ровной городской улице (Фото:Коллаж NV)

Уровень подготовки российских танкистом настолько низкий, что они не способны справиться с управлением техникой даже на обычной городской улице.

Свидетельством этому является обнародованное в соцсетях видео одного из оккупантов.

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На нем видно, как бронетехника ВС РФ движется по ровной асфальтированной дороге, однако во время поворота его механик-водитель не справляется с управлением, в результате чего дуло танка буквально прошивает росшее на углу дерево.

Видео дня

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1608187023885565952

Насколько эффективным такой экипаж может быть в боевых условиях — вопрос риторический.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Российские танки Война России против Украины

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