Российский танкист не справился с управлением и пронзил дулом танка дерево — видео 30 декабря, 10:56 Россиянин не смог справиться с управление танком даже на ровной городской улице (Фото:Коллаж NV)

Уровень подготовки российских танкистом настолько низкий, что они не способны справиться с управлением техникой даже на обычной городской улице.

Свидетельством этому является обнародованное в соцсетях видео одного из оккупантов.

На нем видно, как бронетехника ВС РФ движется по ровной асфальтированной дороге, однако во время поворота его механик-водитель не справляется с управлением, в результате чего дуло танка буквально прошивает росшее на углу дерево.

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Насколько эффективным такой экипаж может быть в боевых условиях — вопрос риторический.