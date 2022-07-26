Сказочный… оптимист. Оккупант вернулся из Украины без ноги и заявил, что «это нормально» — видео
Пользователи соцсетей высмеяли необоснованный оптимизм оккупанта (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)
Кремлевская пропаганда рассказала о российском солдате, который вернулся домой из Украины без ноги.
Посыл сюжета заключался в том, что, несмотря на это, оккупант ни о чем якобы не жалеет, и вообще не видит в потере конечности никакой проблемы.
«Вынесли с поля боя с многочисленными ранениями. Ампутировали ступню. Но это нормально», — рассказал он с улыбкой об итоге своей встречи с украинскими защитниками.
В свою очередь в соцсетях необоснованный оптимизм российского захватчика не поняли.
«Нормально, до свадьбы заживет», — шутят пользователи.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.