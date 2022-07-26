Сказочный… оптимист. Оккупант вернулся из Украины без ноги и заявил, что «это нормально» — видео

26 июля, 14:50
Пользователи соцсетей высмеяли необоснованный оптимизм оккупанта (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Пользователи соцсетей высмеяли необоснованный оптимизм оккупанта (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Кремлевская пропаганда рассказала о российском солдате, который вернулся домой из Украины без ноги.

Посыл сюжета заключался в том, что, несмотря на это, оккупант ни о чем якобы не жалеет, и вообще не видит в потере конечности никакой проблемы.

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«Вынесли с поля боя с многочисленными ранениями. Ампутировали ступню. Но это нормально», — рассказал он с улыбкой об итоге своей встречи с украинскими защитниками.

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В свою очередь в соцсетях необоснованный оптимизм российского захватчика не поняли.

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«Нормально, до свадьбы заживет», — шутят пользователи.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Российская пропаганда Война России против Украины

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