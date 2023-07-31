«Обидно и стыдно». «Военный эксперт» устроил «зраду» в эфире российского пропагандистского шоу — видео 31 июля, 12:26 У «эксперта» нашелся также и «гениальный» план, как ВС РФ исправить ситуацию (Фото:Скриншот видео Gerashchenko_en/Twitter)

Россияне, спустя почти полтора года с начала полномасштабного вторжения, все же начали замечать отсутствие каких-либо значимых достижений своей армии в Украину.

Правда, пока не все, а лишь «специалисты», закончившие «четыре военно-учебных заведения», однако и они до сих пор не могут понять, как так произошло, что ВС РФ, которые кремлевская пропаганда называла «вторыми в мире», не способны взять даже такой маленький городок, как Авдеевка.

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«Мне немножко обидно и даже стыдно, что вот эту Авдеевку мы полтора года не можем не то что взять, мы ее не можем окружить и блокировать… Я не понимаю, почему мы не можем это сделать», — возмутился он в студии одного из федеральных каналов.

При этом, кроме «зрады», нашелся у пропагандиста и план действий, достойный настоящего «военного эксперта».

«Надо вот все, что сейчас мы наносили удары эти две недели, собрать, и одним ударом туда все это нанести. Авиационными тяжелыми бомбами ФАБ, реактивными системами Град, Ураган, Смерч. Всем, что можно. Понимаете? Солнцепеками! Надо… Залить напалмом там все, чтобы не погибало гражданское население», — потребовал он трясущимся от возмущения голосом, искренне не понимая, почему его «гениальное» предложение до сих пор не реализовано.

"I'm a little bit offended and ashamed that for a year and a half we can't take Avdiivka" - Russian propagandists admit the lack of Russian military achievements on the frontlines. pic.twitter.com/LmSYR1YznC — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 30, 2023