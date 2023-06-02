Что-то пошло не так. Перепуганный и разуверенный в «победе РФ» z-пропагандист Поздняков просит денег на охрану

2 июня, 10:26
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Z-пропагандист жалуется, что его расходы на безопасность выросли втрое (Фото:voanews.com)

Z-пропагандист жалуется, что его расходы на безопасность выросли втрое (Фото:voanews.com)

После ликвидации российских пропагандистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушения на еще одного военного преступника Захара Прилепина их коллега Владислав Поздняков собирает деньги на охрану.

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Об этом он написал в Telegram.

По словам Позднякова, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и связанных с этим последствий его траты на безопасность увеличились «втрое», и теперь из-за страха за собственную жизнь он вынужден просить у своих подписчиков около 1 млн рублей (более $12 тысяч), которые ему должно хватить на три месяца.

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«До этого я обеспечивал это все из своего кармана, пока не стал уходить в минус. Сейчас прошу вас помочь», — объяснил у себя в соцсетях основатель человеконенавистнической организации «Мужское государство», который теперь намерен прятаться в «защищенном жилом комплексе с охраной 24/7 и видеонаблюдением».

den_kazansky/Twitter
Фото: den_kazansky/Twitter
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При этом ранее он заявлял, что после поражения РФ в войне против Украины, намерен покончить жизнь самоубийством, чтобы не попасть в руки СБУ.

«Терять нечего. После поражения мне места все равно не будет нигде, только если вздернуться, что в принципе и случится в случае такого исхода… Если вы думаете, что вы просто телеграмм-блогер и до вас никому не будет дела, то вы еще никогда так сильно не ошибались. Потеряться не получится. В этом плане СБУ будет круче Моссада, на короткой ноге со всеми спецслужбами мира, которые буквально по щелчку будут содействовать и выдавать им всю фактуру на каждого», — пророчил ранее Поздняков.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российская пропаганда Война России против Украины

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