«Бл*, су*а, пиз*ец». Российский пропагандист и экс-советник Путина опозорился в прямом эфире канала BBC — видео

10 мая, 11:30
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Когда экран разряженного смартфона Маркова погас, его камера еще какое-то время работала (Фото:Скриншот видео dedzaebal/Twitter)

Когда экран разряженного смартфона Маркова погас, его камера еще какое-то время работала (Фото:Скриншот видео dedzaebal/Twitter)

Один из кремлевских придворных пропагандистов Сергей Марков опозорился в эфире британского телеканала BBC, который зачем-то решил взять у него какой-то комментарий о военном параде в Москве.

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Во время беседы с журналисткой у него разрядился смартфон, который он использовал для видеосвязи, на что бывший советник российского диктатора Владимира Путина отреагировал в привычной для «глубинного народа» манере.

Видео дня

«Бл*, су*а, пиз*ец», — раздосадовался Марков после того, как экран гаджета погас, не зная, что камера при этом еще несколько секунд работала, транслируя его баттхерт в прямом эфире.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1656225045256065027
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Россияне Российская пропаганда Телевидение Война России против Украины

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