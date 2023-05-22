Угрожал войной не той стране. «Эксперт» Скабеевой облажался в прямом эфире, перепутав Финляндию с Эстонией — видео

22 мая, 14:05
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Поняв, как он облажался, так называемый «эксперт» сразу же умолк (Фото:Скриншот видео prof_preobr/Twitter)

Поняв, как он облажался, так называемый «эксперт» сразу же умолк (Фото:Скриншот видео prof_preobr/Twitter)

Россияне в своей человеконенавистническом угаре настолько увлеклись поиском все новых «врагов» РФ, что уже начали путаться в том, кого и за что они собираются «наказать».

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Так, в эфире программы пропагандистки Ольги Скабеевой один из так называемых «экспертов» начал угрожать Финляндии за слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

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«Давайте-ка послушаем очень важное заявление, которое сделала финский премьер Кая Каллас. О том, что русские должны каяться, как она сказала, да, за свои преступления. Это очень серьезное заявление, потому что до сих пор каяться должны были финны (на самом деле нет — ред.). Так что теперь, во-первых, мы можем вполне поставить перед Каллас и Финляндией вопрос: А что это означает? Финляндия отказывается юридически от Парижского мирного договора? Если так, то это может снова возродить территориальные споры на севере Европы», — намекнул он на очевидное желание РФ попытаться посягнуть на территориальную целостность еще одной соседней страны.

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Однако Скабеева неожиданно прервала столь бодрое выступление своего гостя, поскольку редактора сообщили ей в наушник, что на самом деле Каллас не имеет к Финляндии никакого отношения.

«Просто Кая Каллас из Эстонии», — отметила она, после чего в студии запала неловкая пауза, а на лице растерявшегося «эксперта» четко проявилось осознание того, как же он только что облажался.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1660608947164954624
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Финляндия Эстония Российская пропаганда Кая Каллас Ольга Скабеева

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