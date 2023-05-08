«Обосса*ые щенки!». Путинский олигарх Ковалев жестко прошелся по кремлевскому режиму. Так выглядит страх и разочарование — видео 8 мая, 15:42 Андрей Ковалев признал превосходство украинской армии (Фото:bfm)

На фоне предстоящего контрнаступления ВСУ и позитивным экспертным прогнозов касательно его результативности российский олигарх Андрей Ковалев неожиданно прошелся по кремлевскому режиму с очень жесткой критикой.

Будучи сторонником диктатора Владимира Путина, он, тем не менее, признал горькое разочарование адептов так называемого «русского мира» из-за провала ВС РФ в Украине.

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«Поначалу мы все были уверены, ну, две недели — Киев наш. Началось хорошо, а потом пошло как-то не так, как предполагалось. Помните наше отступление, разгромленные колонны, которые шли без сопровождения, без разведки? Потом весь мир пришел на помощь Украине. Это вообще кто-то прогнозировал? Анализировал? Предполагал? Оказалось, что мы имеем дело не с тем слабым государством, каким оно было в 2014 году…», — констатировал Ковалев.

Россиянин отмечает, что с тех пор Украина обзавелась современными вооружениями, в том числе отечественного производства, а ВСУ он назвал «великолепной» и «современной» армией.

«Сейчас даже украинское вооружение, не западное — это отличные бронетранспортеры… Оказалось, что мы столкнулись с высокоорганизованным государством. Не разброд-шатание, а с высокоорганизованным государством!.. И народ сплоченный, организованный и люто нас ненавидящий… Бомбят без перерыва. По аэродромам стратегической авиации наносят удары. По два состава в день пускают под откос. Крейсер Москва… Я говорил: „Да вы что, ребята? Это же крейсер Москва! Его не смогут никогда потопить. Вы что? Это невозможно!“. Потопили. Крымский мост взорвали. Мы оставили Херсон. По Кремлю удар нанесли!», — сетует он на обнародованном в соцсетях видео.

Что же касается вероятного для РФ будущего, то ничего хорошего Ковалев от него не ждет.

«122 страны проголосовали за признание нашей страны агрессором. А где наши дипломаты? Где наше Министерство иностранных дел? Какие это дипломаты? Это щенки обосса*ые. Обосса*ые щенки! Вот и все. Будущее? Где оно? Какие планы? Обидно…», — отметил олигарх.