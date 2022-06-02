Притворился мертвым, а затем убежал. В Сети распространяют видео, на котором оккупант сымитировал свою смерть 2 июня, 19:32 Цей матеріал також доступний українською Немножко прилег отдохнуть (Фото:Братья по Оружию/Telegram)

В телеграмм-канале Братья по Оружию опубликовали видео о российском оккупанте, который имитировал собственную смерть, а затем быстро поднялся и стал бежать дальше.

«Интересовало, чем мы занимаемся в свободное от публикаций время? Уничтожаем оккупантов! Эффективно, а иногда и с юмором», — говорится в посте.

На записи видно, как военный РФ делает вид, что снаряд попал в него, ждет несколько секунд, а затем поднимается и убегает дальше.

Видео дня

Пользователям это напомнило видео, на котором крыса притворяется мертвой перед котом, чтобы отвлечь его внимание. Собственно, у грызуна план сработал, пушистик пошел дальше.

Напомним, что российские военные вытоптали в поле слово «хохлы», но сделали это непосредственно у своих позиций. Надпись заметила украинская аэроразведка и привела на них артиллерию. Фото поделился фонд Вернись живым.

Также военные РФ, которые сейчас находятся на территории временно оккупированной Херсонщины, из-за нехватки продовольствия нанимаются на работу к местным жителям собирать урожай клубники за деньги. Цена услуг оккупантов — 50 гривен в час.

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