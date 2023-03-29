«Вот, что с вами ВСУ сделают». Российский генерал без штанов имитировал перед мобиками половой акт — соцсети 29 марта, 10:27 Мотивировать своих военных у российских генералов выходит не очень (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российское военное командование пытается мотивировать своих деморализованных военных, запугивая их украинской армией.

При этом, порой, их усилия в этом направлении принимают довольно причудливые формы.

Так, в одном из прокремлевских Telegram-каналах рассказали о генерале, который решил раскрыть мобилизованным россиянам их перспективы в случае столкновения с ВСУ, проведя чересчур натуралистическую аналогию с половым актом.

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«Начал он с того, что во время обхода позиций мобов на третьей линии снял при всех штаны, и, имитируя половой акт, орал, что вот, что с вами сделают укр**ы, когда придут сюда. В осадок выпали и командир этого полка, и представители группировки. Когда уже дошло до прямых оскорблений личного состава, его обложили в ответ, и он уехал со словами: „Пусть вы меня не любите, но задача должна быть выполнена“. Такие дела. Еще не всех дураков война убила», — говорится в обнародованном посте.

Также отмечается, что за час своего визита на позиции ВС РФ этот заместитель командующего объединением «сделал для подрыва боевого духа больше, чем два месяца тяжелых боев».