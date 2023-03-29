«Вот, что с вами ВСУ сделают». Российский генерал без штанов имитировал перед мобиками половой акт — соцсети

29 марта, 10:27
Поделиться:
Мотивировать своих военных у российских генералов выходит не очень (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мотивировать своих военных у российских генералов выходит не очень (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российское военное командование пытается мотивировать своих деморализованных военных, запугивая их украинской армией.

При этом, порой, их усилия в этом направлении принимают довольно причудливые формы.

Читайте также:
«Козлы трусливые!». Российских мобилизованных жестоко избивают за оставленные позиции — видео

Так, в одном из прокремлевских Telegram-каналах рассказали о генерале, который решил раскрыть мобилизованным россиянам их перспективы в случае столкновения с ВСУ, проведя чересчур натуралистическую аналогию с половым актом.

Видео дня

Читайте также:

Александр Матовников (Фото:Скриншот видео vchkogpu / Telegram) Российский генерал обнаженным станцевал стриптиз на камеру

«Начал он с того, что во время обхода позиций мобов на третьей линии снял при всех штаны, и, имитируя половой акт, орал, что вот, что с вами сделают укр**ы, когда придут сюда. В осадок выпали и командир этого полка, и представители группировки. Когда уже дошло до прямых оскорблений личного состава, его обложили в ответ, и он уехал со словами: „Пусть вы меня не любите, но задача должна быть выполнена“. Такие дела. Еще не всех дураков война убила», — говорится в обнародованном посте.

Также отмечается, что за час своего визита на позиции ВС РФ этот заместитель командующего объединением «сделал для подрыва боевого духа больше, чем два месяца тяжелых боев».

https://twitter.com/wartranslated/status/1640799410928996362
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Секс Российские военные Генерал Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X