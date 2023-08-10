Воронка после уничтожения российской МТЛБ стала ловушкой еще и для БТР-80 оккупантов — видео

10 августа, 14:52
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Кратер успела зарасти высокой и густой травой (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

Кратер успела зарасти высокой и густой травой (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

Безрассудное упорство российских командиров часто заставляет их наступать на одни и те же «грабли», как это было, например, со штурмом Угледара, где они раз за разом посылало свою бронетехнику по одному и тому же заминированному маршруту.

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Такой подход привел к огромным потерям среди оккупантов, так и не добившихся там никаких успехов.

Однако бывает и так, что «грабли» находят россиян сами.

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Одним из таких примеров поделились в соцсетях военнослужащие из 110 ОМБр Вооруженных сил Украины.

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В мае 2023 года они обнародовали видео уничтожения с помощью дрона МТЛБ российских захватчиков, от которой в результате мощнейшего взрыва остался лишь громадный кратер с разбросанными вокруг обломками.

И вот спустя несколько месяцев эта же воронка стала ловушкой еще и для российского БТР-80.

Не заметив яму, заросшую к этому времени высокой и густой травой, экипаж бронетранспортера влетел прямо в нее, и больше не сумел оттуда выехать, из-за чего, вероятно, все еще исправную технику пришлось в итоге бросить.

https://twitter.com/666_mancer/status/1689573288840699904
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия БТР Бронетехника Российская военная техника Кратер Война России против Украины

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