Руками, ногами и стульями. В Турции снова избили российских туристов. В Грузии стараются не отставать — видео

3 августа, 12:18
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Россиянам за границей не очень рады (Фото:Коллаж NV)

Россиянам за границей не очень рады (Фото:Коллаж NV)

Граждане РФ, которые почему-то никак не желают отдыхать на столь «любимых» ими курортах Краснодарского края, путешествовать по туристическим маршрутам Золотого кольца или пойти в походу в сибирскую тайгу, снова жалуются на избиения за границей.

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На этот раз россиянам досталось в Турции, где они устроили конфликт с персоналом одного из пятизвездочных отелей Сиде.

Видео драки, во время которой в ход шли и руки, и ноги, и даже стулья, было обнародовано на днях в соцсетях.

Видео дня

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Россияне утверждают, что агрессорами были якобы турки, а они, как обычно, «ни в чем не виноваты», однако репутация туристов из РФ, регулярно провоцирующих различные скандалы, заставляет усомниться в правдивости их слов.

Еще одной страной, в которой им не рады настолько, что избивают уже прямо на улице, оказалась Грузия, жителям которой также надоело терпеть высокомерие и хамство незваных «гостей».

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https://twitter.com/wartranslated/status/1686815755210211359

Впрочем, надеяться на то, что россияне наконец-то перестанут ездить туда, где их не ждут, пока не стоит, ведь перспектива оставаться в РФ и быть в итоге отправленным в качестве «пушечного мяса» на войну против Украины их пугает больше, чем презрительные взгляды и пара «лещей».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Турция Российская агрессия Россияне Драка Туристы

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