«Покровитель пушечного мяса». Российских мобиков отправляют на убой, благословляя иконой Стремоусова — фото 10 марта, 15:56 Стремоусов был одним из самых жалких прокремлевских коллаборантов (Фото:zonov_sl/Twitter)

На фоне массовых отказов мобилизованных россиян идти в самоубийственные атаки на укрепленные позиции ВСУ, в РФ ищут новые способы мотивации своих солдат.

И пока кремлевские пропагандисты рассказывают о «долге перед родиной», а так называемые «маги» и «экстрасенсы» призывают на помощь потусторонние силы, РПЦ решила использовать давно проверенный метод, заручившись поддержкой «святых».

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При этом ее выбор пал на одного из самых жалких пророссийских коллаборантов Кирилла Стремоусова, который нашел свою нелепую смерть на трассе под Херсоном накануне освобождения города, которое, по его же словам, могло произойти только «через его труп».

В соцсетях обнародовали фото с торжественной церемонии отправки на убой очередной партии российских мобиков, которых «благословляют» иконой с его изображением в образе «мученика».

Насколько хорошим «покровителем пушечного мяса» окажется Стремоусов, покажет время, однако предыдущие его начинания, как правило, заканчивались провалом.