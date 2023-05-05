Российские оккупанты устроили драку прямо на борту самолета — видео
Угомонить неадекватов оказалось очень сложно (Фото:Коллаж NV)
Российские военные в очередной раз подтвердили свою репутацию неадекватного быдла, устроив драку прямо на борту пассажирского лайнера.
Их позорное поведение было снято гражданскими пассажирами и опубликовано в соцсетях.
Согласно имеющийся информации, конфликт между оккупантами вспыхнул во время рейса U6−623 Уральских авиалиний.
Как сообщается, успокаивать военных преступников пришлось «с помощью лещей и кулаков».
«Подполковник держал главного дебошира последние полтора часа полета», — рассказал из очевидцев.