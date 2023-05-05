Российские оккупанты устроили драку прямо на борту самолета — видео

5 мая, 13:32
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Угомонить неадекватов оказалось очень сложно (Фото:Коллаж NV)

Угомонить неадекватов оказалось очень сложно (Фото:Коллаж NV)

Российские военные в очередной раз подтвердили свою репутацию неадекватного быдла, устроив драку прямо на борту пассажирского лайнера.

Их позорное поведение было снято гражданскими пассажирами и опубликовано в соцсетях.

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Согласно имеющийся информации, конфликт между оккупантами вспыхнул во время рейса U6−623 Уральских авиалиний.

Видео дня

Как сообщается, успокаивать военных преступников пришлось «с помощью лещей и кулаков».

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1654413789373030400

«Подполковник держал главного дебошира последние полтора часа полета», — рассказал из очевидцев.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Российские военные Самолеты Драка Война России против Украины

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