«Мясной штурм». Мобики из Калининграда предпочитают тюрьму и изнасилование, лишь бы не идти в атаку — видео 9 марта, 15:17 Российские мобики угрожают командованию дезертирством (Фото:Скриншот видео wartranslated/Twitter)

Российские оккупанты, мобилизованные в Калининградской области РФ, отказываются идти в атаку, предпочитая тюрьму, пытки и изнасилование.

Об этом они заявили своему командованию, видео разговора с которым было обнародовано в соцсетях.

«Никто туда не пойдет, лучше пускай сажают. Можете сажать. Сколько там? Пять, семь, 10 лет? Да пох*й! Будете пытать, еб*ть. Мы, су*а, такие злые после гибели наших товарищей. Мы пешком дойдем, на такси уедем. Воюйте сами, нах*й!.. Пох*р. За кого умирать? За что? Идти штурмовать мы отказываемся», — подчеркнули мобики.

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По их словам, колоссальные потери во время так называемых «мясных штурмов» российской армии приводят к тому, что многие предпочитают покончить жизнь самоубийством, лишь бы снова не идти в атаку на укрепрайон ВСУ.

«Вы хотите здесь суицидов? Вы видели здесь лужу крови? Человек не пошел на штурм, нажал на спусковой крючок, потому что понимал, куда идет. Вы понимаете, что мы погибнем все там? В первом, втором бою. Вы за неделю положите роту всю. Мы должны были быть в теробороне!» — возмутились российские солдаты.

Впрочем, подобные жалобы от недовольного «пушечного мяса» поступали и раньше, однако особо они им не помогли.

Более того, известны случаи, когда мобилизованные записывали по три обращения, требуя вывести их из зоны боевых действий, однако в итоге все равно гибли практически в полном составе во время очередной атаки, к которой их даже не готовили.