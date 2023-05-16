«Настоящая дружба»: оккупанты ограбили своего раненого сослуживца. Сопротивление ему не помогло — видео

16 мая, 12:46
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Ограбив раненого, мародеры бросили его умирать (Фото:Скриншот видео albafella1/Twitter)

Ограбив раненого, мародеры бросили его умирать (Фото:Скриншот видео albafella1/Twitter)

По пропагандистскому мифу о «боевом братстве» российских военных нанесен очередной сокрушительный удар.

Бойцы Сил обороны обнародовали в соцсетях видео со своего беспилотника, на котором оккупанты не только бросают своего сослуживца на произвол судьбы, но еще и грабят его перед тем, как сбежать.

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На опубликованных кадрах видно, как украинский дрон сбрасывает на захватчиков гранату, в результате чего один из них получает осколочные ранения.

В свою очередь двое других россиян, вместо того чтобы помочь пострадавшему, решают забрать его снаряжение.

При этом раненый даже пытается оказывать своим «товарищам» отчаянное сопротивление, однако справиться сразу с двумя мародерами ему все же не удается.

https://twitter.com/albafella1/status/1658233456688504833
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Мародеры Раненые Российские военные Война России против Украины

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