«Них*я я экшн снял!». Оккупанты обрадовались уничтожению собственного танка — видео 17 августа, 16:52 Видео для соцсетей оккупанты ценят больше, чем собственные танки (Фото:Скриншот видео ian_matveev/Twitter)

Порой кажется, что просмотры в соцсетях для рядовых российских оккупантов более значимы, чем какие-либо военные успехи их армии.

И пока отсиживающимся в тылу так называемым TikTok-войскам кремлевской марионетки в оккупированной Ичкерии Рамзана Кадырова приходится довольствоваться постановочными роликами, провоцируя насмешки даже со стороны самих граждан РФ, некоторым захватчикам везет снять настоящий «экшн», пусть даже ценой потери собственной бронетехники.

Видео дня

В соцсетях появилось видео, на котором россияне искренне радуются тому, что один из них успел заснять, как украинская армия наносит удары по их позициям, уничтожая точным попаданием находившийся рядом с ними танк ВС РФ.

«Баааах. Них*я! Еще и танк въеб*л. Вот это жесть. Них*я я экшн снял, бл* буду! Заснял! Все заснял!» — начал орать оккупант, сам не веря своему «счастью».