Попав под обстрел ВСУ, оккупанты бросили выпавшего из лодки сослуживца — видео

25 апреля, 10:21
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Россияне бросили своего солдата на произвол судьбы (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

Россияне бросили своего солдата на произвол судьбы (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

Оккупанты в очередной раз опровергли уже набивший оскомину тезис кремлевской пропаганды о том, что россияне своих якобы не бросают.

Вместо этого они решили придерживаться другого известного лозунга: Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

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Плывя на моторной лодке где-то между островами под Херсоном, россияне попали под огонь украинских защитников, в результате чего один из захватчиков упал в воду.

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В свою очередь сослуживцы неудачника, вместо того чтобы хотя бы попытаться вытащить его обратно на борт, бросили тонущего под весом собственного снаряжения солдата на произвол судьбы, а сами предпочли как можно скорее скрыться, спасая собственные шкуры.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Российские военные Война России против Украины

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