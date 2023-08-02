Российских туристов поймали в Турции на краже из отеля около 35 кг еды — видео 2 августа, 10:43 Когда россиян поймали за руку, они начали бесстыже врать, что якобы ничего не крали (Фото:Скриншот видео til_maydani/TikTok)

Граждане РФ за рубежом часто шокируют неподготовленных иностранцев своим хамским поведением, однако опытные представители туристической индустрии к такому давно уже не привыкать.

Тем не менее, россиянам все еще удается удивлять в этом смысле даже, казалось бы, видавший виды персонал турецких отелей.

Так, в соцсетях появилось видео, наглядно демонстрирует непомерную алчность туристов из РФ, приехавших отдохнуть в Анталию.

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Во время выезда из отеля они решили украсть оттуда около 35 кг различной еды и принадлежностей для ванной.

При этом, когда их буквально поймали за руку, «дорогие гости» начали бесстыже врать, что якобы ничего не крали, а лишь хотели взять себе немного «гостинцев в дорогу», а остальное планировали оставить в номере.

«Это вам. Это вам», — пыталась убедить персонал отеля одна из россиянок.

Таким образом, туристы из РФ наглядно продемонстрировали, за что их в мире так не любят, и в очередной раз подтверили, что в вопросах кражи для них не существует никаких рамок.