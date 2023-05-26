Все мимо цели. Российские Су-34 не смогли попасть по КПП Грайворон с засевшими там бойцами РДК — видео 26 мая, 10:12 Несколько бомб упалj в чистом поле (Фото:Скриншот видео operativno_ZSU/Twitter)

В соцсетях появилось видео, демонстрирующее беспомощность российской военной авиации, пытавшейся выбить засевший на КПП Грайворон Русский добровольческий корпус во время его рейда в Белгородской области.

Как видно на обнародованных кардах, в результате нескольких заходов Су-34 все бомбы были сброшены мимо здания с бойцами РДК, а несколько из них вообще упали в чистом поле.

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При этом все самолеты летели над объектом на сверхмалой высоте, рискую быть сбитыми обыкновенным ПЗРК, что делает этот авианалет еще более нелепым.

Причиной такой «меткости» является то, что из-за дефицита высокоточных боеприпасов ВС РФ используют на своих самолетах устаревшие фугасные бомбы свободного падения.

После обнародования данных кадров стало понятно, почему россиянам пришлось фабриковать доказательства «разгрома» РДК под Грайвороном.