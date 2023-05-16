Оккупанты еле уползают после разгрома под Бахмутом, а бойцы ВСУ их троллят — видео

16 мая, 18:30
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Россияне, как обычно, бросили своих раненых на произвол судьбы (Фото:Скриншот видео t.me/ButusovPlus)

Россияне, как обычно, бросили своих раненых на произвол судьбы (Фото:Скриншот видео t.me/ButusovPlus)

Украинский журналист Юрий Бутусов обнародовал видео бегства российских захватчиков из-под Бахмута после встречи с Силами обороны 13 мая.

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На нем видно, что, потеряв в результате столкновения с 24 ОШБ Айдар и другими подразделениями ВСУ, противник был полностью разгромлен и потерял при этом несколько единиц бронетехники.

Видео дня

При этом россияне, как это у них часто бывает, бросили своих раненых на произвол судьбы, и тем пришлось буквально уползать с поля боя, из-за чего с высоты они показались некоторым украинским бойцам похожими на крабов, а кому-то — на стаю кабанов.

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«Тот момент, когда Айдар пришел потолковать. Пи*ары бегут. Щас вы можете увидеть, как стая диких кабанов идет строго на юг… Они внатуре так обо*рались… Ты когда-нибудь крабов видел?» — потроллили айдаровцы ползущих на четвереньках оккупантов, наблюдая за происходящим с помощью разведывательных дронов.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1658473836801855495
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Батальон Айдар Российские военные Бахмут Война России против Украины

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