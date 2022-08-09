«Неопровержимые» доказательства. В Харьковской области российские пропагандисты рисуют на снарядах латинские буквы, чтобы обвинить в обстрелах ВСУ 9 августа, 17:56 Лицо пропаганды (Фото:Скриншот с видео телеканала Россия-1)

Пропагандисты с телеканала Россия 24 рисуют на снарядах латинские буквы и утверждают, что они от американской РСЗО Himars. Таким образом они хотят обвинить ВСУ в обстрелах населения в Харьковской области. Об этом пишет телеграмм-канал Боровского поселкового совета.

Оккупанты на обломках снарядов маркером писали латинские буквы, а затем демонстрировали местным пенсионерам, чтобы убедить, что это от реактивных систем залпового огня Himars. В Боровую приехала съемочная группа российского пропагандистского телеканала Россия 24. Они снимали сюжет об «обстрелах мирных жителей Вооруженными силами Украины».

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«Сюжет построен в традициях российской пропаганды, далеких от принципов журналистики, например, бездоказательно утверждается, что база была якобы обстреляна украинскими войсками из систем Himars. При этом в качестве „доказательств“ приводятся слова журналистки о якобы найденных на месте останках снарядов с нанесенными на них латинскими буквами. К сожалению, сами остатки в сюжете не показали», — говорится в сообщении.

Впрочем, по многочисленным свидетельствам местных жителей Боровой, обстрелы производились из артиллерийских систем россиян, расположенных в районе села Подлиман.

Напомним, что в Министерстве обороны РФ обвинили Украину в якобы размещении военной техники в жилых кварталах и у детских учреждений Днепра. На это обратил внимание The Insider, который выяснил, что по этому адресу находится Национальный исторический музей, частью которого является диорама Битва за Днепр, а у ее здания расположена экспозиция боевой техники под открытым небом.



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