Пришлось буквально уползать. Под Авдеевкой оккупанты обстреляли свое же подразделение — видео 23 марта, 13:21 Оккупанты жалуются на «армейский бардак» (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

Действия российских военных на поле боя настолько не скоординированы, что так называемый «дружественный огонь» является для них уже чем-то обыденным.

В соцсетях появилось видео одного из захватчиков, попавших под обстрел собственных войск во время очередной попытки штурма подконтрольной ВСУ Авдеевки Донецкой области.

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«Как всегда армейский бардак. Кто откуда идет, не знаем. Пришли — нас обстреляли свои же, бл*. Щас отступаем. Связи толком нету. Ссык*тно? Да, ссык*тно», — признался россиянин.

В итоге разбитому подразделению оккупантов пришлось спасаться из-под обстрела буквально уползая со своих позиций. Их дальнейшая судьба не известна.