«Куплю машину ох*енную». Россиянка прямо при муже призналась, что хочет его гибели в Украине — видео 5 января, 12:22 Муж меркантильной россиянки ее восторг не разделил (Фото:Коллаж NV)

Граждане РФ надеются на гибель своих близких на войне против Украины, чтобы улучшить свое финансовое положение.

При этом они этого уже даже не скрывают и прямо признаются, что не против такого исхода.

«Его еще пока не призвали… Подожди, у нас щас еще вторая волна мобилизации будет…» — рассказала одна из россиянок во время видео-чата, признав, что хотела бы получить 4 млн рублей за мужа «в черном пакете».

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Когда же собеседник упрекнули женщину в меркантильности, она даже не попыталась это отрицать.

«Да, я не скрываю, он в курсе. Я куплю машину ох*енную и буду ездить и вспоминать о нем постоянно», — прокомментировала женщина перспективу гибели своего «любимого» на войне.

При этом сам мужчина, судя по выражению его лица, восторг своей супруги не разделил.