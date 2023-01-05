«Куплю машину ох*енную». Россиянка прямо при муже призналась, что хочет его гибели в Украине — видео

5 января, 12:22
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Муж меркантильной россиянки ее восторг не разделил (Фото:Коллаж NV)

Муж меркантильной россиянки ее восторг не разделил (Фото:Коллаж NV)

Граждане РФ надеются на гибель своих близких на войне против Украины, чтобы улучшить свое финансовое положение.

При этом они этого уже даже не скрывают и прямо признаются, что не против такого исхода.

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«Его еще пока не призвали… Подожди, у нас щас еще вторая волна мобилизации будет…» — рассказала одна из россиянок во время видео-чата, признав, что хотела бы получить 4 млн рублей за мужа «в черном пакете».

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Когда же собеседник упрекнули женщину в меркантильности, она даже не попыталась это отрицать.

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«Да, я не скрываю, он в курсе. Я куплю машину ох*енную и буду ездить и вспоминать о нем постоянно», — прокомментировала женщина перспективу гибели своего «любимого» на войне.

При этом сам мужчина, судя по выражению его лица, восторг своей супруги не разделил.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1610942275357384704?s=20&t=nkS2FphehPrwvh_6_i-hZg
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Россияне Война России против Украины российские потери

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