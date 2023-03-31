Опозорилась на всю Бразилию. Истеричная россиянка напала на таксиста, запретившего ей курить в машине — видео 31 марта, 15:44 Позорное поведение россиянки показали по местному телевидению (Фото:Скриншот видео SBT News)

Несмотря на и без того сомнительную репутацию РФ в цивилизованных странах представители так называемого «русского мира» продолжают закапывать ее еще глубже.

В Бразилии на днях разгорелся скандал из-за россиянки, которая напала в Рио-де-Жанейро на местного таксиста, запретившего ей курить самокрутку в салоне своего автомобиля.

Видео дня

Читайте также: В Германии суд обязал сторонника РФ задонатить на помощь Украине

При этом истерические возмущения пассажирки по этому поводу были сняты на видео, которое в итоге показали по местному телевидению, опозорив ее тем самым на всю страну, а позже и за ее пределами.

На обнародованных кадрах видно, как женщина сначала пытается скрыть свое лицо и показывает в камеру неприличный жест, после чего набрасывается на таксиста с кулаками.

«Ты ох*ел? Ты ох*ел? Так, нельзя так делать! Так нельзя делать! Ты ох*ел?» — возмутилась российская туристка, личность которой пока не установлена.