Жуткий холод и огромные сугробы. Стала известна судьба россиянки из видео «В Крыму по-домашнему»

22 марта, 10:24
Поделиться:
Россиянка жалуется, что в Уренгое сугробы выше человека (Фото:NV)

Россиянка жалуется, что в Уренгое сугробы выше человека (Фото:NV)

В соцсетях рассказали о судьбе россиянки, ставшей известной после видео, на котором она рыдает, жалуясь, что не хочет уезжать из временно оккупированного РФ Крыма.

Читайте также:
«Вообще не хочу уезжать из Крыма». Монолог россиянки, бежавшей с украинского полуострова после взрывов на аэродроме, стал трендом в TikTok

«Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно вообще! Я привыкла здесь, как в своем доме жить. Настолько все душевно, по-домашнему», — ныла она во время панического бегства россиян после атаки ВСУ на аэродром в Новофедоровке.

Видео дня

https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1557288373735362560
https://www.youtube.com/watch?v=QnSDy7XcX9w

Как оказалось, из Крыма женщине пришлось уехать в Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, что объясняет ее острое нежелание покидать украинский полуостров.

«Холодина страшная. Ветрище. Несмотря на яркое солнышко, мы вот как тепло одеты. Смотрите, сугробы выше человека. Не знаю как в других регионах, но у нас жуткий холод», — рассказала россиянка о своих нынешних условиях жизни.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Крым Россияне Холод

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X