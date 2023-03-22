Жуткий холод и огромные сугробы. Стала известна судьба россиянки из видео «В Крыму по-домашнему» 22 марта, 10:24 Россиянка жалуется, что в Уренгое сугробы выше человека (Фото:NV)

В соцсетях рассказали о судьбе россиянки, ставшей известной после видео, на котором она рыдает, жалуясь, что не хочет уезжать из временно оккупированного РФ Крыма.

«Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно вообще! Я привыкла здесь, как в своем доме жить. Настолько все душевно, по-домашнему», — ныла она во время панического бегства россиян после атаки ВСУ на аэродром в Новофедоровке.

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Как оказалось, из Крыма женщине пришлось уехать в Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, что объясняет ее острое нежелание покидать украинский полуостров.

«Холодина страшная. Ветрище. Несмотря на яркое солнышко, мы вот как тепло одеты. Смотрите, сугробы выше человека. Не знаю как в других регионах, но у нас жуткий холод», — рассказала россиянка о своих нынешних условиях жизни.