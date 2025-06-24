Малолетняя россиянка захотела похудеть и выпила 20 таблеток слабительного

24 июня, 17:34
13-летний ребенок напился слабительных, чтобы похудеть (Фото: rafifalhashmi/Pixabay)

В Москве 13-летняя школьница прочитала в интернете, что с помощью слабительных таблеток можно похудеть и переборщила.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Девочка выпила 20 таблеток слабительного с целью похудеть. Эффект наступил моментально и ей необходима была медицинская помощь. В больнице ей оказали нужную помощь.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Россия Похудение Таблетки Лечение Передозировка

Поделиться:

