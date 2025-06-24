В Москве 13-летняя школьница прочитала в интернете, что с помощью слабительных таблеток можно похудеть и переборщила.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Девочка выпила 20 таблеток слабительного с целью похудеть. Эффект наступил моментально и ей необходима была медицинская помощь. В больнице ей оказали нужную помощь.

