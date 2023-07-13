Экспресс-утилизация. Пока жена оккупанта хвасталась им в соцсетях, тот уже успел погибнуть в первый же день на фронте

13 июля, 11:41
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Россиянка хвасталась в соцсетях, как ловко сумела заставить мужа поехать на войну (Фото:mikailme/Twitter)

Россиянка хвасталась в соцсетях, как ловко сумела заставить мужа поехать на войну (Фото:mikailme/Twitter)

Продолжительность жизнь российских оккупантов в Украине, порой, настолько короткая, что невольно напрашиваются сравнения с мухами-однодневками.

Одним из таких «насекомых» оказался Сергей из ЧВК «Батальон имени Судоплатова».

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Добровольно вступив в это незаконное вооруженное формирование, он рассчитывал подзаработать денег на убийстве украинцев, однако, пока его жена хвасталась у себя в соцсетях, как ловко уговорила мужа отправиться на войну в качестве кремлевского «пушечного мяса», россиянин уже успел умереть.

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При этом произошло это буквально в первый же его день на фронте.

«Случилось наихудшее… Сережи больше нет. За что???», — написала она в комментарии к буквально вчера опубликованному посту, в котором обвиняла других российских мужчин, что они, мол, «прячутся за спинами женщин».

mikailme/Twitter
Фото: mikailme/Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Россияне Российские военные Война России против Украины

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