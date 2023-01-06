ГПСУ показала паспорт россиянина со знаменитой кричалкой о Путине — фото 6 января, 13:39 В ГПСУ предположили, что мужчине «стыдно быть россиянином» (Фото:ГПСУ)

В Киевской области обнаружили гражданина РФ с, возможно, самым проукраинским заграничным паспортом.

Соответствующее фото обнародовала Госпогранслужба.

Как сообщается, на мужчину обратили внимание из-за превышения им срока пребывания в Украине.

Когда же пограничники проверили его паспорт, то обнаружили, что он разукрашен в желто-синие цвета и изобилует лозунгами, в том числе знаменитой кричалкой о главе кремлевского режима Владимире Путине.

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Кроме того, графа «гражданство» там была и вовсе зачеркнута.

«Стыдно быть россиянином», — прокомментировали в ГПСУ отношение мужчины к своему загранпастпорту.