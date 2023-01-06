ГПСУ показала паспорт россиянина со знаменитой кричалкой о Путине — фото
В ГПСУ предположили, что мужчине «стыдно быть россиянином» (Фото:ГПСУ)
В Киевской области обнаружили гражданина РФ с, возможно, самым проукраинским заграничным паспортом.
Соответствующее фото обнародовала Госпогранслужба.
Как сообщается, на мужчину обратили внимание из-за превышения им срока пребывания в Украине.
Когда же пограничники проверили его паспорт, то обнаружили, что он разукрашен в желто-синие цвета и изобилует лозунгами, в том числе знаменитой кричалкой о главе кремлевского режима Владимире Путине.
Кроме того, графа «гражданство» там была и вовсе зачеркнута.
«Стыдно быть россиянином», — прокомментировали в ГПСУ отношение мужчины к своему загранпастпорту.