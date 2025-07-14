В соседской стране без изменений. Российские врачи извлекли из желудка мужчины 27 зажигалок и монету

В РФ врачи извлекли из желудка россиянина 27 зажигалок и монету (Фото: Telegram-канал Боже, яке кончене)

В российской республике Тыва медики извлекли из тела 56-летнего мужчины 27 зажигалок и одну монету.

Об этом сообщают росСМИ. Речь идет о Республиканской больнице № 1 в Кизиле. По информации врачей, россиянину сделали общий наркоз, процедуру извлечения провели сотрудники эндоскопического отделения и бригада анестезиологической службы.

Извлечь предметы удалось без оперативного вмешательства, добавляют медиа.

«Проведено удаление множественных инородных тел из желудка: 27 зажигалок и 1 монеты», — цитируют издания медиков.

Пациент не объяснил, как к нему в желудок попали эти предметы, однако чувствует он себя хорошо.