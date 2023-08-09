«Я не лечу!». Россиянин устроил переполох на борту самолета, утверждая, что его преследует ЧВК — видео 9 августа, 12:39 Буйного пассажира в итоге госпитализировали (Фото:Скриншот/Twitter/NV)

Похоже, что кремлевская пропаганда со всеми ее фейками и страшилками о «бандеровцах», угрозе НАТО и беспределе наемников ЧВК Вагнера, которых еще недавно почитали как «героев», привела в итоге к серьезным ментальным расстройствам у россиян.

Одним из проявлений подобных психологических проблем стали параноидальные идеи, как это произошло с 39-летним Виталием, устроившим настоящий переполох на рейсе Новосибирск — Санкт-Петербург.

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Как сообщается, во время выруливания на взлетную полосу он вдруг вскочил со своего места и побежал к бортпроводникам, потребовав остановить самолет, поскольку его якобы преследуют люди из какой-то ЧВК.

«Стой! Останавливай взлет, я не лечу. Остановку делай, быстро!», — орал россиянин, провоцируя панику среди остальных пассажиров.

Рейс авиакомпании S7 Новосибирск — Санкт-Петербург задержали на 2 часа из-за пассажира, испугавшегося трёх невидимых бойцов ЧВК, которые за ним следили.

39-летний Виталий вёл себя спокойно до того момента, пока самолёт не стал выруливать на взлётную полосу. В эту минуту ⬇️ pic.twitter.com/5wgupS9cXt — Пристальный взгляд (@Vzgljad) August 9, 2023

В итоге рейс пришлось отложить, а самого Виталия — госпитализировать.