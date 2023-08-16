«Верить ему?». Россиянин украсил свой паспорт приветствием «Слава Украине», чтобы его не выдворили назад в РФ — фото 16 августа, 14:31 Гражданин РФ хочет избежать выдворения из Украины (Фото:ГПСУ)

Какие только ухищрения не придумывают выехавшие за границу россияне, лишь бы остаться в стране пребывания и не возвращаться на «любимую» родину.

Так, в Telegram-канале ГПСУ рассказали о гражданине РФ, который, пытаясь избежать выдворения за превышение срока пребывания в стране, решил украсить свои документы приветствием «Слава Украине».

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«Владельца документов пограничники остановили в Киевской области. Мужчина превысил срок пребывания в нашей стране, однако возвращаться в Россию не желает и не поддерживает ее в войне против Украины. Верить ему?», — поинтересовались у пользователей украинские пограничники, разместив в своем посте соответствующий опрос.

Напомним, что в январе они задержали россиянина, который пошел еще дальше.

Во время проверки оказалось, что его паспорт разукрашен в желто-синие цвета и изобилует проукраинскими лозунгами, в том числе знаменитой кричалкой о российском диктаторе Владимире Путине.