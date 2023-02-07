Расхититель гробниц. В Москве россиянин пытался украсть из мавзолея мумию Ленина

7 февраля, 11:46
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Россиянин был пьян, и объяснить, зачем ему мумия Ленина, не смог (Фото:atlasobscura.com)

Россиянин был пьян, и объяснить, зачем ему мумия Ленина, не смог (Фото:atlasobscura.com)

Из мавзолея в центре Москвы пытались похитить тело лидера большевиков Владимира Ленина.

Как сообщается, злоумышленником оказался 42-летний местный житель.

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Придя на Красную площадь, мужчина попытался вскрыть дверь здания, однако из-за подоспевших силовиков его гениальный план неожиданно провалился.

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После задержания выяснилось, что расхититель гробниц находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам россиянина, он выпивал со случайным знакомым на Тверской, а дальнейшие события не помнит.

Зачем ему понадобилась мумия советского вождя, мужчина объяснить также не смог.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Москва Россияне Ленин мавзолей

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