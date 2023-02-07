Расхититель гробниц. В Москве россиянин пытался украсть из мавзолея мумию Ленина
Россиянин был пьян, и объяснить, зачем ему мумия Ленина, не смог (Фото:atlasobscura.com)
Из мавзолея в центре Москвы пытались похитить тело лидера большевиков Владимира Ленина.
Как сообщается, злоумышленником оказался 42-летний местный житель.
Придя на Красную площадь, мужчина попытался вскрыть дверь здания, однако из-за подоспевших силовиков его гениальный план неожиданно провалился.
После задержания выяснилось, что расхититель гробниц находился в состоянии алкогольного опьянения.
По словам россиянина, он выпивал со случайным знакомым на Тверской, а дальнейшие события не помнит.
Зачем ему понадобилась мумия советского вождя, мужчина объяснить также не смог.