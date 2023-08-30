Далеко не Том Круз. Россиянин хотел перелететь на Ниве с одного здания на другое, но рухнул с высоты четвертого этажа — видео

30 августа, 15:14
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Водитель Нивы после падения каким-то образом выжил (Фото:Коллаж NV)

Водитель Нивы после падения каким-то образом выжил (Фото:Коллаж NV)

В Северной Осетии россиянин решил попытаться перелететь на Ниве с крыши одного многоэтажного знания на другое, однако его затея в итоге с треском провалилась.

Оказалось, что придумать головокружительный трюк и нормально его реализовать — это две совершенно разные задачи, для выполнения которых желательно быть Томом Крузом, или хотя бы обладать здравым смыслом и иметь нормальную команду.

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Как выяснилось, у россиянина на Ниве не было ни того, ни другого.

Соорудив на крыше недостроенного здания трамплин, мужчина не учел, что его длины не хватит, чтобы автомобиль успел набрать достаточную скорость, в результате чего во время выполнения трюка он врезался в стену и рухнул вниз с высоты четвертого этажа.

При этом сам «каскадер» каким-то образом сумел выжить и даже самостоятельно выбрался из машины, превратившейся после падения в груду металлолома.

https://twitter.com/Lyla_lilas/status/1696828659812696079
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Россияне Северная Осетия Каскадер Автомобили

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