Перепутали флаги. Россияне возмутились из-за «украинских» курток в Москве, которые оказались шведскими — видео

19 сентября, 15:44
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Возмущенные россияне не узнали флаг Швеции (Фото:Скриншот видео hochu_dodomu/X)

Возмущенные россияне не узнали флаг Швеции (Фото:Скриншот видео hochu_dodomu/X)

Россияне продолжают свою «охоту на ведьм», жалуясь в соцсетях на якобы «украинские» куртки, продающиеся в московских торговых точках.

В частности, такую одежду «бдительные» граждане РФ заметили в одном из магазинов на улице Скобелевской.

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«Здесь обнаружила… Одежда, которая из Украины продается. На каком основании это? Вы знаете? Цена пятьсот четыреста девяносто девять (на самом деле 5 499 — ред.). Это просто возмутительно. Я очень прошу, чтобы с этим разобрались», — призвала представители так называемого «глубинного народа», очевидно, решив, что замеченная ею сине-желтая петелька — это украинский флаг.

Видео дня

https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1703777368144306639

Однако, если на обнародованные кадры взглянет более образованный человек, то сразу поймет, что на самом деле речь идет о шведском бренде Larsson & Co, о чем говорит хотя бы флаг этой страны на внутренней стороне курток.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Москва Швеция Флаг Украины Россияне Одежда Доносы Куртка

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