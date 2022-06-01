Карма в действии. Россияне вытоптали в поле слово «хохлы» у своих позиций, за ним их заметила украинская артиллерия

1 июня, 17:29
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Сообщение и мгновенный ответ на него (Фото:BackAndAlive/Twitter)

Сообщение и мгновенный ответ на него (Фото:BackAndAlive/Twitter)

Российские военные вытоптали в поле слово «хохлы», но сделали это прямо у своих позиций. Надпись заметила украинская аэроразведка и привела на них артиллерию. Фото поделился фонд Вернись живым.

«Боже, какое конченое», — подытожила пресс-служба фонда.

https://twitter.com/BackAndAlive/status/1531679130852401152

В комментариях «похвалили» оккупантов за настойчивость, ведь вытоптать надпись — это вам не игрушка, нужно немало усилий.

Видео дня
Twitter
Фото: Twitter

Ответ также был скорым.

Twitter
Фото: Twitter

Это номинанты на премию Дарвина:

Twitter
Фото: Twitter

Напомним, что группа хакеров Obfuscated Dreams of Scheherazade создала сайт WasteRussianTime.today, который помогает каждому стать пранкером и подшутить над российским чиновником.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Курьезы Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российско-украинская война

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