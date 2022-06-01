Карма в действии. Россияне вытоптали в поле слово «хохлы» у своих позиций, за ним их заметила украинская артиллерия
Сообщение и мгновенный ответ на него (Фото:BackAndAlive/Twitter)
Российские военные вытоптали в поле слово «хохлы», но сделали это прямо у своих позиций. Надпись заметила украинская аэроразведка и привела на них артиллерию. Фото поделился фонд Вернись живым.
«Боже, какое конченое», — подытожила пресс-служба фонда.
В комментариях «похвалили» оккупантов за настойчивость, ведь вытоптать надпись — это вам не игрушка, нужно немало усилий.
Ответ также был скорым.
Это номинанты на премию Дарвина:
Напомним, что группа хакеров Obfuscated Dreams of Scheherazade создала сайт WasteRussianTime.today, который помогает каждому стать пранкером и подшутить над российским чиновником.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.