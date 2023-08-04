Оккупанты заметили в военном госпитале в Красногорске «Богоматерь». Да еще и не одну — видео 4 августа, 15:45 Какие еще доказательства вам нужны? (Фото:Коллаж NV)

Средневековое мракобесие, расползающееся по РФ с подачи РПЦ, заставило ее граждан поверить в явление «Богоматери» в госпитале с российскими военными преступниками.

Соответствующим видео из Красногорска Московской области они поделились в соцсетях, заявив о якобы каком-то «божественном вмешательстве».

По словам московского попа Святослава Чурканова, после смерти на операционном столе одного из доставленных в госпиталь оккупантов «на всех стеклянных дверях, ведущих с первого до шестого этажа до комнаты реанимации, отпечаталась Богоматерь».

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«Стереть изображение невозможно, оно внутри стекла. Она везде разная, но везде сразу угадывается Богоматерь», — утверждает так называемый «священник», комментируя разводы на стекле.

При этом самостоятельно трактовать сие «чудо» он не сумел, в связи с чем пришлось обратиться за помощью к «старцу Илию», кто бы это ни был.

«Илий сказал — да, она приходила, забрала его, чтоб он не страдал…» — объяснил представитель РПЦ.

#Красногорск, Московская обл., военный госпиталь: "на всех стеклянных дверях, ведущих с первого до шестого этажа, до комнаты реанимации отпечаталась Богоматерь" https://t.co/Weyo1RrVVx #такиедела pic.twitter.com/hbyjuOZi1I — Necro Mancer (@666_mancer) August 4, 2023