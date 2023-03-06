БТР с корабельной зениткой. РФ решила ответить на атаки дронов созданием «монстра Франкенштейна» — видео 6 марта, 11:36 Россияне отчаянно пытаются закрыть бреши в своей противовоздушной обороне (Фото:t.me/operativnoZSU)

На фоне все более частых ударов дронов по различным объектам на территории РФ российские военные пытаются защитить небо буквально чем попало.

Из-за нехватки необходимых средств противовоздушной обороны, они решили приспособить для этих целей корабельные зенитки.

А поскольку по суше суда перемещаются плохо, а ставить их на колеса даже для такой «сверхдержавы» как РФ довольно сложно, то россияне решили создать настоящего «монстра Франкенштейна».

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Для этого они сняли зенитные орудия с кораблей, и установили их на шасси МТ-ЛБ, которые используются для транспортировки пехоты.

При этом ранее, после уничтожения ВСУ флагмана Черноморского флота РФ ракетного крейсера Москва, российские военные пытались защитить свои суда, устанавливая на них в качестве средств ПВО сухопутные ЗРК ТОР.

Фото: Defense Express

Пользователи соцсетей от креатива российских военных инженеров просто в восторге.