БТР с корабельной зениткой. РФ решила ответить на атаки дронов созданием «монстра Франкенштейна» — видео

6 марта, 11:36
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Россияне отчаянно пытаются закрыть бреши в своей противовоздушной обороне (Фото:t.me/operativnoZSU)

Россияне отчаянно пытаются закрыть бреши в своей противовоздушной обороне (Фото:t.me/operativnoZSU)

На фоне все более частых ударов дронов по различным объектам на территории РФ российские военные пытаются защитить небо буквально чем попало.

Из-за нехватки необходимых средств противовоздушной обороны, они решили приспособить для этих целей корабельные зенитки.

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А поскольку по суше суда перемещаются плохо, а ставить их на колеса даже для такой «сверхдержавы» как РФ довольно сложно, то россияне решили создать настоящего «монстра Франкенштейна».

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Для этого они сняли зенитные орудия с кораблей, и установили их на шасси МТ-ЛБ, которые используются для транспортировки пехоты.

При этом ранее, после уничтожения ВСУ флагмана Черноморского флота РФ ракетного крейсера Москва, российские военные пытались защитить свои суда, устанавливая на них в качестве средств ПВО сухопутные ЗРК ТОР.

https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/2855214818117753
Defense Express
Фото: Defense Express

Пользователи соцсетей от креатива российских военных инженеров просто в восторге.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия ПВО Российская военная техника Война России против Украины

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