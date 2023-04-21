«Почему не на Москву?». Россияне случайно уронили авиабомбу на Белгород — реакция соцсетей 21 апреля, 11:22 Ранее россияне били по Белгороду лишь ракетами из ЗРК С-300 (Фото:NV)

Поздно вечером в четверг, 20 апреля, российские военные снова бомбили Белгород.

И если раньше они били по нему сбившимися с курса ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300, то на этот раз уронили на город авиабомбу.

В минобороны РФ заявили о «нештатном сходе авиационного боеприпаса» с истребителя Су-34.

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При этом незадолго до инцидента в прокремлевских пропагандистских Telegram-каналах сообщалось, что российская авиация вылетела в направлении Харьковской области с авиабомбами ФАБ-1500, однако уже после взрыва в Белгороде российские пропагандисты попытались переложить ответственность за это на украинскую сторону.

По данным местных властей, в результате бомбардировки города пострадали несколько человек, автомобили и городская инфраструктура, а на месте взрыва образовалась огромная воронка «радиусом 20 метров».

В свою очередь пользователи соцсетей в связи с происшествием начали рассуждать о карме, которая таким образом, хоть и постепенно, но все же настигает россиян.

Следом за этим последовали и мемы, высмеивающие убогость российской армии, лицемерие властей РФ и глупость ее граждан, не понимающих, за что их бомбят.