«Почему не на Москву?». Россияне случайно уронили авиабомбу на Белгород — реакция соцсетей

21 апреля, 11:22
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Ранее россияне били по Белгороду лишь ракетами из ЗРК С-300 (Фото:NV)

Ранее россияне били по Белгороду лишь ракетами из ЗРК С-300 (Фото:NV)

Поздно вечером в четверг, 20 апреля, российские военные снова бомбили Белгород.

И если раньше они били по нему сбившимися с курса ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300, то на этот раз уронили на город авиабомбу.

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При этом незадолго до инцидента в прокремлевских пропагандистских Telegram-каналах сообщалось, что российская авиация вылетела в направлении Харьковской области с авиабомбами ФАБ-1500, однако уже после взрыва в Белгороде российские пропагандисты попытались переложить ответственность за это на украинскую сторону.

https://twitter.com/den_kazansky/status/1649161565206196227
https://twitter.com/den_kazansky/status/1649169577140531200

По данным местных властей, в результате бомбардировки города пострадали несколько человек, автомобили и городская инфраструктура, а на месте взрыва образовалась огромная воронка «радиусом 20 метров».

https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1649142732500135964
https://twitter.com/sternenko/status/1649144393188667418

В свою очередь пользователи соцсетей в связи с происшествием начали рассуждать о карме, которая таким образом, хоть и постепенно, но все же настигает россиян.

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https://twitter.com/No0ne2022/status/1649300683966013440
https://twitter.com/pan_dok/status/1649181091549401090
https://twitter.com/TimonGTA/status/1649154296565432323
https://twitter.com/GelingerY/status/1649174384844611592
https://twitter.com/Grimdenissup/status/1649146253958082578
https://twitter.com/RedThyme/status/1649207566327488512

Следом за этим последовали и мемы, высмеивающие убогость российской армии, лицемерие властей РФ и глупость ее граждан, не понимающих, за что их бомбят.

https://twitter.com/uamemesforces/status/1649259034690682880
https://twitter.com/JjTqfo/status/1649222334018908161
https://twitter.com/RedDinka/status/1649146771954647040
https://twitter.com/Halyna8888/status/1649284055211339782
https://twitter.com/Jack51701151/status/1649146245309407232
https://twitter.com/ImAJohnLewisDem/status/1649267413379334145
https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1649141754237517824
https://twitter.com/Andrii_L1983/status/1649139939152363521
https://twitter.com/vestnikstabilno/status/1649168031052967937
https://twitter.com/TremmoAlex/status/1649168498814222337
https://twitter.com/mich261213/status/1649161606469754884
https://twitter.com/KeepPeaceNoWar/status/1649302340028239872
https://twitter.com/WypartowiczBa/status/1649168146366857218
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российская авиация Су-34 Белгород Бомбардировка Война России против Украины

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