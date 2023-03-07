Появилось видео, как техника оккупантов трижды бросает своих раненых на поле боя

7 марта, 16:02
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Экипажи эвакуационной техники предпочли спасать собственные жизни (Фото:Скриншот видео operativno_ZSU/Twitter)

Экипажи эвакуационной техники предпочли спасать собственные жизни (Фото:Скриншот видео operativno_ZSU/Twitter)

В соцсетях появилось видео, которое разносит буквально в пух и прах миф о том, что россияне своих в беде якобы не бросают.

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Обнародованные в соцсетях кадры с украинского беспилотника наглядно демонстрируют, что надеяться на помощь сослуживцев в случае какой-либо опасности военнослужащим ВС РФ не стоит.

Видео дня

Попав под обстрел ВСУ, захватчики запросили эвакуацию, однако при первых же разрывах возле прибывшей для этого бронетехники ее экипаж предпочел спасать собственные шкуры.

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Спустя какое-то время за ранеными вернулись, однако ситуация повторилась, и их снова бросили.

Несмотря на это, россияне не оставляли надежд на спасение, но и в третий раз бронетехника ВС РФ их не забрала. Попав под удар, экипаж МТ-ЛБ снова бросил раненых, в результате чего выжившим пришлось догонять бронетранспортер пешком.

https://twitter.com/operativno_ZSU/status/1632839880572125184
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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