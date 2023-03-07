Появилось видео, как техника оккупантов трижды бросает своих раненых на поле боя 7 марта, 16:02 Экипажи эвакуационной техники предпочли спасать собственные жизни (Фото:Скриншот видео operativno_ZSU/Twitter)

В соцсетях появилось видео, которое разносит буквально в пух и прах миф о том, что россияне своих в беде якобы не бросают.

Обнародованные в соцсетях кадры с украинского беспилотника наглядно демонстрируют, что надеяться на помощь сослуживцев в случае какой-либо опасности военнослужащим ВС РФ не стоит.

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Попав под обстрел ВСУ, захватчики запросили эвакуацию, однако при первых же разрывах возле прибывшей для этого бронетехники ее экипаж предпочел спасать собственные шкуры.

Спустя какое-то время за ранеными вернулись, однако ситуация повторилась, и их снова бросили.

Несмотря на это, россияне не оставляли надежд на спасение, но и в третий раз бронетехника ВС РФ их не забрала. Попав под удар, экипаж МТ-ЛБ снова бросил раненых, в результате чего выжившим пришлось догонять бронетранспортер пешком.