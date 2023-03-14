Даже в РФ не поверили. Российская пропаганда сняла убогую постановку с «избиением» ВСУ бразильского добровольца — видео

14 марта, 12:38
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Фейкового бойца ВСУ «избили» якобы за дезертирство (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Фейкового бойца ВСУ «избили» якобы за дезертирство (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Российские пропагандисты продолжают снимать постановочные ролики, пытаясь дискредитировать украинских военных.

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На этот раз они опубликовали в соцсетях видео, на котором люди в форме ВСУ «избивают» огромной веткой своего «сослуживца».

Как утверждается, такому наказанию неизвестный, которого решили выдать за «бразильского добровольца», подвергся за «дезертирство».

Видео дня

Скриншот Shtirlitz53/Twitter
Фото: Скриншот Shtirlitz53/Twitter

При этом актерская игра участников этого спектакля оказалась настолько неубедительной, что в данный фейк не поверили даже представители так называемого «глубинного народа», готовые потреблять любой информационный мусор, который им подсовывает кремлевский режим.

Скриншот Shtirlitz53/Twitter
Фото: Скриншот Shtirlitz53/Twitter
Скриншот Shtirlitz53/Twitter
Фото: Скриншот Shtirlitz53/Twitter
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«Даже москали рыдают из таких шедевров. Вот кому Оскара нужно давать. Звука от доски на спине совсем не слышно», — отметил украинский офицер Анатолий Штефан, перепостившый данный шедевр у себя в соцсетях.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Фейк Российская пропаганда Война России против Украины

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