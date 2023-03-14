Даже в РФ не поверили. Российская пропаганда сняла убогую постановку с «избиением» ВСУ бразильского добровольца — видео
Фейкового бойца ВСУ «избили» якобы за дезертирство (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)
Российские пропагандисты продолжают снимать постановочные ролики, пытаясь дискредитировать украинских военных.
На этот раз они опубликовали в соцсетях видео, на котором люди в форме ВСУ «избивают» огромной веткой своего «сослуживца».
Как утверждается, такому наказанию неизвестный, которого решили выдать за «бразильского добровольца», подвергся за «дезертирство».
При этом актерская игра участников этого спектакля оказалась настолько неубедительной, что в данный фейк не поверили даже представители так называемого «глубинного народа», готовые потреблять любой информационный мусор, который им подсовывает кремлевский режим.
«Даже москали рыдают из таких шедевров. Вот кому Оскара нужно давать. Звука от доски на спине совсем не слышно», — отметил украинский офицер Анатолий Штефан, перепостившый данный шедевр у себя в соцсетях.