Оккупанты опозорились с фейком о нападении «ВСУ» на машину с женщиной и ребенком — видео

28 марта, 10:35
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Постановка россиян была снята на временно оккупированной территории (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Постановка россиян была снята на временно оккупированной территории (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Несмотря на регулярные разоблачения, российские пропагандисты продолжают снимать убогие постановки в попытке дискредитировать украинскую армию.

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На этот раз в прокремлевских каналах Telegram распространили фейковое видео, на котором якобы «бойцы ВСУ» останавливают автомобиль, в котором находится женщина с ребенком, и начинают ей угрожать за «обгон колонны».

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А чтобы у граждан РФ точно не осталось никаких сомнений, что на видео действительно «украинские военные», на автомобиль, из которого они вышли, приклеили желто-синий флаг и немецкий крест.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1640356356002545664

Впрочем, благодаря геолокации быстро выяснилось, что обнародованное видео было снято на временно оккупированной РФ территории, а конкретно, в районе Маяка под Донецком.

Tendar/Twitter
Фото: Tendar/Twitter
https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1640447553446486038
https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1640447555321339934
https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1640447557343084544
https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1640447560375476224

Стоит ли говорить, что продвижение колонны ВСУ по подконтрольной врагу территории настолько далеко от линии фронта выглядит, мягко говоря, маловероятно.

К тому же вряд ли они в таких условиях тратили бы свое время на подобные дорожные конфликты.

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Вызывает вопросы и то, каким образом женщина обогнала целую колонну на столь узкой дороге, и зачем бы она вообще шла на столь рискованный маневр с ребенком в машине.

В общем, очередная постановка россиян традиционно не выдерживает никакой критики, в связи с чем заслужено подверглась насмешкам со стороны пользователей соцсетей.

https://twitter.com/GMyasov/status/1640388773212045327
https://twitter.com/AndriiNoname/status/1640381132167434240
https://twitter.com/Sergo94526610/status/1640386960857391104
https://twitter.com/VSakharchuk/status/1640379307104059392
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1640445345820712974
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Фейк Российская пропаганда Война России против Украины

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