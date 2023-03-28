Оккупанты опозорились с фейком о нападении «ВСУ» на машину с женщиной и ребенком — видео 28 марта, 10:35 Постановка россиян была снята на временно оккупированной территории (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Несмотря на регулярные разоблачения, российские пропагандисты продолжают снимать убогие постановки в попытке дискредитировать украинскую армию.

На этот раз в прокремлевских каналах Telegram распространили фейковое видео, на котором якобы «бойцы ВСУ» останавливают автомобиль, в котором находится женщина с ребенком, и начинают ей угрожать за «обгон колонны».

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А чтобы у граждан РФ точно не осталось никаких сомнений, что на видео действительно «украинские военные», на автомобиль, из которого они вышли, приклеили желто-синий флаг и немецкий крест.

Впрочем, благодаря геолокации быстро выяснилось, что обнародованное видео было снято на временно оккупированной РФ территории, а конкретно, в районе Маяка под Донецком.

Фото: Tendar/Twitter

Стоит ли говорить, что продвижение колонны ВСУ по подконтрольной врагу территории настолько далеко от линии фронта выглядит, мягко говоря, маловероятно.

К тому же вряд ли они в таких условиях тратили бы свое время на подобные дорожные конфликты.

Вызывает вопросы и то, каким образом женщина обогнала целую колонну на столь узкой дороге, и зачем бы она вообще шла на столь рискованный маневр с ребенком в машине.

В общем, очередная постановка россиян традиционно не выдерживает никакой критики, в связи с чем заслужено подверглась насмешкам со стороны пользователей соцсетей.