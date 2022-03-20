«Даже тренд сп**дили, позорище». Россияне снимают видео о своем патриотизме в TikTok под украинскую песню 20 марта, 15:15 Цей матеріал також доступний українською Просто реакция всех украинцев на то, что у россиян есть патриотический тренд под песню с нашим языком (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)

Россияне решили украсть украинский тренд, в котором наши граждане рассказывали, что никуда не будут бежать. РФ решила, что будет очень уместно повторить тренд, не изменив даже песню украинской группы Kalush Orchestra — Stefania, которую исполняет солист на украинском языке. НВ собрало это позорище, просто посмотрите.

Им сказали, что это русская песня. Если телевизор такое наговорил – верить надо автоматически.

Ну вот вам краткая суть.

Да, вы не ошиблись: они действительно демонстрируют патриотизм под украинскую песню.

Видео дня

Скажем им?

Скажем.







«Умрете под наш гимн», так сказать.



Но можете посмотреть и посмеяться.



Так куда же вам бежать? В Северную Корею? Эритрею? Вам некуда бежать, успокойтесь.



Еще один вид искусства в этом тренде: гордость за то, что ты россиянин. Можно еще сказать, гордость за то, что сможешь «отмотать 15 лет на нарах» за неправильное слово в соцсетях. Ой, забыли, о вас позаботились и отключили от соцсетей.



Никто не собирался на вас нападать. Как вы себе это представляете? "Ура, все на Сызрань!".



И давайте уже говорить на языке фактов.



Оккупационные войска продолжают обстреливать украинские города и села. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил 19 марта о гуманитарной катастрофе у городов: там нет электроэнергии, тепла и воды. Также он сообщил, что оккупанты обстреляли вторую городскую больницу.



Президент Владимир Зеленский в недавнем видеообращении объявил о решении СНБО прекратить деятельность 11 политических партий, имеющих связи с РФ. Это ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Государство, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.



НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.



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