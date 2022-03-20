«Даже тренд сп**дили, позорище». Россияне снимают видео о своем патриотизме в TikTok под украинскую песню

20 марта, 15:15
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Просто реакция всех украинцев на то, что у россиян есть патриотический тренд под песню с нашим языком (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)

Просто реакция всех украинцев на то, что у россиян есть патриотический тренд под песню с нашим языком (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)

Россияне решили украсть украинский тренд, в котором наши граждане рассказывали, что никуда не будут бежать. РФ решила, что будет очень уместно повторить тренд, не изменив даже песню украинской группы Kalush Orchestra — Stefania, которую исполняет солист на украинском языке. НВ собрало это позорище, просто посмотрите.

Им сказали, что это русская песня. Если телевизор такое наговорил – верить надо автоматически.

@esenia_mua

‼️fake body‼️fake situation‼️fake all

♬ оригинальный звук - Алиана

Ну вот вам краткая суть.

@y.yevchenko

Просто зайдіть під цей трек і все зрозумієте!!!

♬ оригинальный звук - Алиана

Да, вы не ошиблись: они действительно демонстрируют патриотизм под украинскую песню.

Видео дня
@niga_oleg.2 #дует з @g.osh_a #україна🇺🇦 #Скрябин #гордон #славаукраїні #путинвор #путинхуйло ♬ оригинальный звук - Алиана

Скажем им?

@ilona_meowww #дуэт с @aliana1001 ♬ оригинальный звук - Алиана

Скажем.


@darynkazachem fake words. якщо це відео знесуть за травлю, я воскрешу Бандеру #нівійні #українськийтікток #україна #рекомендації ♬ оригінальний звук - Дарина Грисюк817

«Умрете под наш гимн», так сказать.

@military_myr #росіяворог #росіяговно #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #луганськукраїна #україна🇺🇦 ♬ оригинальный звук - Алиана

Но можете посмотреть и посмеяться.

@annikllee #война2022 #путинхуйло #славаукраїні🇺🇦🇺🇦🇺🇦 ♬ оригинальный звук - Алиана

Так куда же вам бежать? В Северную Корею? Эритрею? Вам некуда бежать, успокойтесь.

@kkilav

🇷🇺💔🇺🇦

♬ оригинальный звук - Алиана

Еще один вид искусства в этом тренде: гордость за то, что ты россиянин. Можно еще сказать, гордость за то, что сможешь «отмотать 15 лет на нарах» за неправильное слово в соцсетях. Ой, забыли, о вас позаботились и отключили от соцсетей.

@anastassia_guseva #мненестыдно #россия#🇷🇺 ♬ оригинальный звук - Алиана

Никто не собирался на вас нападать. Как вы себе это представляете? "Ура, все на Сызрань!".

@hey_yo_vassap 🇷🇺❤️ #рекомендации #нетвойне#россия#краснодар ♬ оригинальный звук - Алиана

И давайте уже говорить на языке фактов.

@kkkassppp Не ну серьезно #rec #fypシ ♬ оригинальный звук - Алиана

Оккупационные войска продолжают обстреливать украинские города и села. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил 19 марта о гуманитарной катастрофе у городов: там нет электроэнергии, тепла и воды. Также он сообщил, что оккупанты обстреляли вторую городскую больницу.

Президент Владимир Зеленский в недавнем видеообращении объявил о решении СНБО прекратить деятельность 11 политических партий, имеющих связи с РФ. Это ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Государство, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Реакция соцсетей Российско-украинская война TikTok

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