Весеннее обострение. Россияне попытались «ударить по Вашингтону» самодельной ракетой — видео 22 марта, 17:47 В больном воображении россиян их страна все еще «могущественная сверхдержава» (Фото:Скриншот видео t.me/astrapress)

На фоне крушения иллюзий по поводу захвата Украины и без того неустойчивая психика граждан РФ спустя год с начала полномасштабного вторжения окончательно пошла в разнос.

Чтобы хоть как-то сублимировать свои обиды и справиться с постигшим их разочарованием, сторонники кремлевского режима еще глубже погружаются в мир своих фантазий, в которых они все еще граждане «могущественной сверхдержавы», способной «поставить на место» ненавистные США.

Видео дня

При этом многого им для этого и не надо. Достаточно лишь обвитой фольгой самодельной ракет «Сармат», которая в их больном воображении должна нанести удар «по Вашингтону».

Правда, самостоятельно взлететь это «чудо инженерной техники», естественно, не смогло, в связи с чем россиянам пришлось довольствоваться дешевыми спецэффектами, степень халтурности которых не уступает самой ракете.