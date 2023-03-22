Весеннее обострение. Россияне попытались «ударить по Вашингтону» самодельной ракетой — видео

22 марта, 17:47
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В больном воображении россиян их страна все еще «могущественная сверхдержава» (Фото:Скриншот видео t.me/astrapress)

В больном воображении россиян их страна все еще «могущественная сверхдержава» (Фото:Скриншот видео t.me/astrapress)

На фоне крушения иллюзий по поводу захвата Украины и без того неустойчивая психика граждан РФ спустя год с начала полномасштабного вторжения окончательно пошла в разнос.

Чтобы хоть как-то сублимировать свои обиды и справиться с постигшим их разочарованием, сторонники кремлевского режима еще глубже погружаются в мир своих фантазий, в которых они все еще граждане «могущественной сверхдержавы», способной «поставить на место» ненавистные США.

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При этом многого им для этого и не надо. Достаточно лишь обвитой фольгой самодельной ракет «Сармат», которая в их больном воображении должна нанести удар «по Вашингтону».

Правда, самостоятельно взлететь это «чудо инженерной техники», естественно, не смогло, в связи с чем россиянам пришлось довольствоваться дешевыми спецэффектами, степень халтурности которых не уступает самой ракете.

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https://twitter.com/tweetsnv/status/1638553199211577345?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Россия Российская агрессия Ракета Россияне Вашингтон Российская пропаганда Война России против Украины

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